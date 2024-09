Usa, tori scappano dal rodeo: panico in strada

Panico in strada a North Attleboro, in Massachusetts, dove 8 tori sono fuggiti da un rodeo che si teneva nel parcheggio di un centro commerciale. Gli animali hanno abbattuto le recinzioni lanciandosi verso la strada per poi far perdere, temporaneamente, le proprie tracce nei boschi vicino alla cittadina. Dopo una lunga caccia, guardie forestali e vigili del fuoco sono riusciti ad acciuffare i fuggitivi.