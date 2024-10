Usa, strade devastate dopo il passaggio dell'uragano Helene

Oltre 400 strade sono state chiuse in Carolina del Nord per il passaggio dell'uragano Helene. In totale sono oltre 160 le vittime di Helene negli Stati Uniti: si tratta del secondo uragano più mortale che ha colpito gli Usa negli ultimi 50 anni dopo Katrina nel 2005 che uccise almeno 1.833 persone. Nelle immagini del drone una strada devastata dalle inondazioni provocate dall'uragano.