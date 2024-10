Usa, Springsteen sul palco di Harris: "Trump in corsa per diventare un tiranno americano"

"C'è solo un candidato in queste elezioni che ha a cuore questi principi, Kamala Harris. È in corsa per diventare il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Donald Trump si candida a essere un tiranno americano". Lo ha detto Bruce Springsteen prima di suonare "Land of Hope and Dreams" e "Dancing in the Dark" all'evento per Kamala Harris in Georgia. Dopo l'esecuzione di "The Promised Land", Springsteen ha spiegato di sostenere Harris perché vuole "un presidente che rispetti la Costituzione".