Usa, spari in strada in Alabama: quattro morti

Sparatoria a Birmingham, in Alabama, Stati Uniti: il bilancio è di quattro morti e decine di feriti. Il fuoco è stato aperto vicino a Magnolia Avenue, nella zona di Five Points South, una zona della vita notturna della città. La polizia, una volta arrivata sul posto, ha trovato una donna e due uomini privi di vita mentre una quarta vittima è deceduta in ospedale. Secondo quanto emerso, gli autori della sparatoria hanno aperto il fuoco contro le persone che erano in fila per entrare in un club.