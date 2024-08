Usa, rischio di inondazioni a New York: droni usati per avvertire gli abitanti

Niente più sirene e megafoni: a New York si usano i droni per avvertire gli abitanti di possibili condizioni meteorologiche minacciose. La nuova tecnologia è stata utilizzata martedì 6 agosto in previsione della grossa ondata di maltempo che ha colpito la Grande Mela nella serata: un piccolo veicolo senza pilota, equipaggiato con un altoparlante, ha sorvolato le case avvertendo le persone che vivono al piano interrato o al piano terra dell'imminente pioggia intensa.