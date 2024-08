Usa, poliziotto picchia detenuto nell'auto di pattuglia

Un agente di polizia dell’Arkansas è stato licenziato per aver picchiato un detenuto nel retro dell'auto di pattuglia. La violenza è stata ripresa dalle telecamere interne della macchina del 911 mentre l'uomo, Billy Lee Coram, veniva trasportato verso il carcere della contea di Craighead dopo essere fuggito da un ospedale. Le immagini mostrano il detenuto, con indosso un camice, che si sta soffocando con la cintura di sicurezza avvolta intorno al collo. A quel punto l'auto si ferma, il poliziotto Joseph Harris apre la portiera e colpisce Coram con pugni e gomitate in faccia fino a chiudergli la portiera sulla testa. Poi in un secondo momento torna e gli preme il manganello sul petto. L'uomo, accusato di evasione e ricercato per un mandato di cattura all'estero, era stato portato in ospedale per aver ingerito del fentanyl. Dopo essere riuscito a fuggire dalla struttura è stato catturato nuovamente dalla polizia. L'agente Harris era già stato sospeso due anni fa per uso eccessivo della forza ed è anche imputato in una causa per morte ingiusta di un detenuto deceduto questo mese nella prigione della contea di Craighead.