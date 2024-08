Circa 170 vigili del fuoco hanno lavorato per ore per proteggere il perimetro e spegnere le fiamme vicino a Verdi, una cittadina a 17 chilometri dal centro di Reno, in California, dove centinaia di persone sono state costrette a fuggire da un grande incendio. Le fiamme hanno rapidamente bruciato circa 2,5 chilometri quadrati di sterpaglie e legname.