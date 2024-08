Usa, le immagini dal satellite della tempesta Debby diretta sulla costa Est

La tempesta tropicale Debby si sta dirigendo verso la costa orientale degli Stati Uniti, come mostrano le immagini dal satellite. Il National Hurricane Center afferma che Debby è arrivata a terra giovedì mattina a Bulls Bay, in Carolina del Sud. Si prevede che la tempesta continuerà a muoversi verso l'interno, con forti piogge e possibili inondazioni nei prossimi giorni. Debby ha toccato terra per la prima volta come uragano di categoria 1 lunedì mattina sulla costa del Golfo della Florida.