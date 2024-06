Miliardi di cicale stanno invadendo il sud e il Midwest degli Stati Uniti. Sono nell'aria, sugli alberi e appollaiati sulle magliette, sui capelli e persino sui volti delle persone. Il frinire dei maschi assorda tutti: in alcuni posti dell'Illinois il livello di decibel ha raggiunto 101, più forte di un tosaerba. Una tale emergenza per le cicale non si registrava dal 1803.