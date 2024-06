Usa, incidente sul palco: Chris Brown bloccato in aria

Imprevisto sul palco per Chris Brown durante il concerto al Prudential Center di Newark, in New Jersey. Mentre eseguiva "Under the Influence" sospeso a mezz'aria, il meccanismo che lo teneva in sospensione ha avuto un malfunzionamento e si è bloccato. Nonostante il problema, Chris Brown ha continuato a esibirsi, segnalando l'incidente al personale del palco. Alcuni addetti della sicurezza sono intervenuti con una scala, riportando il cantante a terra.