Usa, i tornado devastano case in Nord e Sud Carolina

I tornado generati dalla tempesta tropicale Debby hanno raso al suolo case, danneggiato una scuola e ucciso una persona in Nord e Sud Carolina, con forti piogge e inondazioni. La tempesta ora è attesa su gran parte dell'entroterra del Nord-Est. Negli stati di New York, New Jersey e Connecticut le piogge torrenziali all'inizio della settimana hanno già saturato il terreno, quindi potrebbe bastare poca pioggia per causare inondazioni improvvise.