I vigili del fuoco californiani stanno utilizzando bulldozer, elicotteri e aerei per domare un incendio in rapida espansione scoppiato nella Contea di Orange, a sud-est di Los Angeles. L'incendio si è esteso per un'area di circa 8 chilometri quadrati in poche ore. In California stanno scoppiando numerosi incendi, spinti da giorni di temperature altissime.