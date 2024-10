Usa, ecco la zucca più grande del mondo: pesa oltre 2mila kg

La zucca più pesante del mondo si trova negli Stati Uniti. Con oltre 2mila kg si è aggiudicata il primo posto alla 51esima pesa annuale delle zucche del campionato mondiale di Half Moon Bay Safeway, in California. Travis Gienger di Anoka, Minnesota, ha vinto la competizione per il secondo anno consecutivo, portando a casa un premio in denaro di 9 dollari al chilo. Tuttavia non è stato stabilito un nuovo record mondiale che gli avrebbe permesso di ottenere un premio speciale di 30mila dollari.