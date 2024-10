Usa, è polemica per le battute razziste del comico Hinchcliffe al comizio di Trump

Tra i tanti interventi al comizio-evento di Donald Trump al Madison Square Garden di New York c'è stato quello di Tony Hinchcliffe. L'intervento del comico americano, noto soprattutto per il podcast Kill Tony, è stato uno dei più commentati e sicuramente criticato per le battute razziste ai danni soprattutto dei sudamericani. Ad esempio ha definito l'isola di Porto Rico "un’isola di spazzatura galleggiante" e ha ironizzato sul fatto che le persone latinoamericane "adorano fare bambini".