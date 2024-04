12 aprile 2024 13:28

Usa, è morto di cancro a 76 anni O.J. Simpson

di Maria Luisa Rossi Hawkins

È morto dopo una lunga malattia O.J. Simpson: l'ex attore e giocatore di football Nfl aveva 76 anni.""The Juice", così come era conosciuto negli anni d'oro quando indossava la maglia dei San Francisco 49ers, era stato accusato di aver ucciso la sua ex moglie Nicole e il suo amico Ronald Goldman. Il processo andò avanti per mesi e aveva spaccato l'America, innescando anche un furioso dibattito sulla questione razziale.