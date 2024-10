Usa, crolla passerella al porto: i passeggeri finiscono nell'oceano

La passerella che conduce a bordo di un traghetto è crollata facendo finire in acqua i passeggeri. E' successo sabato sull'isola di Sapelo, in Georgia, di fronte a Savannah. Le persone stavano salendo a bordo per tornare sulla terraferma. Secondo le autorità circa 40 viaggiatori si trovavano sulla passerella quando è avvenuto il cedimento e almeno 20 persone sono precipitate in acqua dove le forti correnti minacciavano di trascinarle al largo. Sette persone sono morte e altre tre sono state ricoverate dopo essere state soccorse.