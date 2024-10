Usa, cassiera del fast food scambia Clinton per Biden

Cliente d'eccezione in un fast food a Newnan, Georgia: al bancone è arrivato Bill Clinton, impegnato nella campagna elettorale di Kamala Harris. L'ex presidente degli Stati Uniti si è avvicinato alla cassa, dove la commessa lo ha scambiato per Joe Biden, l'attuale inquilino della Casa Bianca. Dopo aver realizzato il malinteso, la donna non è riuscita a nascondere la sua emozione: sono seguiti abbracci, risate e scatti fotografici con il resto dello staff.