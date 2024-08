Usa, caccia e missili nel Mediterraneo: un monito per Iran e Hezbollah

Washington ha mandato il sottomarino nucleare Uss Georgia nel Mediterraneo per lanciare un avvertimento all'Iran e a Hezbollah. Il sommergibile, che funziona come una base di lancio e trasporta 154 missili da crociera Tomahawk, sarebbe un espediente e un monito alla Repubblica sciita per allentare le tensioni almeno fino al 15 agosto. Nel frattempo, i Pasdaran continuano le esercitazioni militari nell'area occidentale del Paese. Tuttavia, secondo il quotidiano kuwaitiano Al-Jarida e la stampa israeliana, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian avrebbe convinto la Guida suprema Ali Khamenei a rinviare l'attacco contro Israele.