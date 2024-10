Usa, arrestato un uomo armato durante un comizio di Trump

Un uomo armato di un fucile e di una pistola carica è stato arrestato sabato dagli agenti dello sceriffo schierati per il comizio di Donald Trump a Coachella, in California. Il 49enne Vem Miller, di Las Vegas, è stato fermato prima che Trump arrivasse all'evento: si è presentato alla polizia come un giornalista, la targa del suo Suv era falsa e aveva con sè diversi passaporti. Miller si trovava già all'interno del perimetro del comizio. "Probabilmente abbiamo evitato il terzo tentato assassinio a Donald Trump", ha detto Chad Bianco, sceriffo della contea di Rvierside. "L'episodio non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell'ex presidente Trump o dei partecipanti all'evento", ha aggiunto. L'uomo è stato rilasciato su cauzione e dovrà presentarsi in tribunale il 2 gennaio.