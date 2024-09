Usa 2024, Trump: "A Springfield gli immigrati mangiano gli animali domestici" | Harris lo guarda e scoppia a ridere

Donald Trump ha affermato che a Springfield, in Ohio, gli immigrati mangiano i cani e i gatti dei cittadini. "Stanno mangiando gli animali domestici. Molte città non ne parlano perché ne sono imbarazzate", ha affermato durante il dibattito tv con Kamala Harris, trasmesso da Abc News. "Questo è ciò che sta succedendo nel nostro Paese ed è una vergogna". "Credo che stasera abbiate ascoltato due visioni molto diverse, una incentrata sul futuro e una sul passato", ha poi detto la candidata democratica. "Un tentativo di riportarci indietro, ma noi non torneremo indietro".