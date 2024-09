Usa 2024, Harris elenca i problemi di Trump con la giustizia: "Spetta al popolo fermarlo"

Kamala Harris e Donald Trump, candidati alla presidenza degli Stati Uniti, durante il confronto tv sugli schermi di Abc News si sono affrontati su diversi argomenti senza esclusione di colpi. "Si tratta di una persona che ha dichiarato apertamente di voler porre fine, cito testualmente, alla Costituzione degli Stati Uniti - ha detto Harris riferendosi a Trump -. Che avrebbe armato il Dipartimento di Giustizia contro i suoi nemici politici. Qualcuno che ha apertamente espresso disprezzo per i membri delle nostre forze armate. Di certo ora sappiamo che la Corte non lo fermerà. Sappiamo che JD Vance non lo fermerà. Spetta al popolo americano fermarlo". "È lei che si è armata, non io. Probabilmente mi sono preso una pallottola in testa per le cose che dicono di me. Parlano di democrazia. Io sono una minaccia per la democrazia. Sono loro la minaccia alla democrazia", ha replicato il tycoon.