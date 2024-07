Usa 2024, George Clooney chiede il ritiro di Biden

"Amo Biden, ma abbiamo bisogno di un altro candidato". Anche George Clooney scarica il presidente americano. Il New York Times ha pubblicato un saggio firmato dall'attore americano - fervente sostenitore del partito democratico - che chiede a Biden di ritirarsi dalla corsa per le elezioni di novembre. “Non può vincere la sua battaglia contro il tempo. Nessuno di noi può", scrive Clooney. "Il Joe Biden con cui sono stato tre settimane fa per una raccolta fondi non è lo stesso del 2010".