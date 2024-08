Usa 2024, Donald Trump contro Kamala Harris: "Tutto ciò che dice è falso"

L'ex presidente Donald Trump è tornato in Pennsylvania per la prima volta dopo l'attentato durante il suo comizio il13 luglio a Butler. “Sono molto entusiasta di essere qui", ha detto Trump alla folla ringraziandola annunciando che tornerà a Butler. Il tycoon ha poi parlato della vicepresidente Kamala Harris, descrivendola come la candidata democratica che "indebolisce la polizia ma cerca di spacciarsi per un procuratore duro contro il crimine”. Trump ha poi accusato Harris di aver mentito sulle condizioni di salute del presidente Joe Biden e su tutte le promesse della sua campagna elettorale.