Uragano Milton, uomo alla deriva aggrappato a una ghiacciaia

Un uomo è stato trovato alla deriva, al largo della Florida, dopo il passaggio dell'uragano Milton. La sua barca era andata alla deriva nelle acque del Golfo del Messico, agitate dal passaggio dell'uragano. I soccorritori lo hanno individuato al largo di Longboat Key, in acqua, aggrappato a una borsa termica. Un sub della Guardia Costiera si è calato dall' elicottero nuotando fino a raggiungere il naufrago e a salvarlo. L'uomo è stato portato al Tampa General Hospital per ricevere cure mediche.