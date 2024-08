Unrwa, 9 membri coinvolti nell'attacco del 7 ottobre: licenziati

L'inchiesta dell'Onu era iniziata a gennaio, dopo che Israele aveva accusato 19 membri dell'agenzia di avere avuto un ruolo nel massacro del 7 ottobre. Il capo dell'intelligence dell'IDF - Aharon Haliva - avrebbe incontrato alti funzionari statunitensi a gennaio per condividere le informazioni in possesso dello Stato ebraico sugli accusati. Gli investigatori dell'Oios - l'ufficio per i servizi di controllo interno delle Nazioni Unite - hanno indagato su 19 dipendenti, prendendo in considerazione le informazioni riportate da Israele e le comunicazioni e i resoconti di media indipendenti. Su 10 delle 19 persone accusate dallo Stato ebraico, l'Oios dichiara di non aver riscontrato alcuna prova di colpevolezza.