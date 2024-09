Sale la tensione intorno a Commerzbank. Unicredit non si ferma al 10%, punta già al 21% e chiede alla Bce di poter salire fino al 30% del capitale della banca tedesca. Ma il governo di Berlino fa muro: "Non siamo favorevoli a un'acquisizione". E il cancelliere Scholz definisce "non adeguato il comportamento di Unicredit in Europa e in Germania". Il titolo della banca tedesca perde il 5% in Borsa.