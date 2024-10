Un impressionante nubifragio si è abbattuto sull'isola d'Ischia poco dopo le 18 di martedì 22 ottobre. Secondo i dati del pluviometro della protezione civile, in un'ora sono caduti oltre 32 millimetri di acqua. Diverse strade di Ischia Porto si sono trasformate in fiumi, specie nella zona dei Pilastri dove l'acqua che scende da Barano ha trascinato via anche alcuni scooter in sosta.