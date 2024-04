18 aprile 2024 17:20

Un "bambino" ruba lʼauto della polizia e sfreccia in retromarcia

A Rochdale, in Inghilterra, è stato girato un video in cui si vede una macchina della polizia compiere una manovra azzardata in retromarcia su un marciapiede. E' stato un bambino, di cui non è stata resa nota l'età, a salire sul mezzo e mettersi alla guida. La macchina era stata abbandonata da un agente che si era lanciato all'inseguimento di un sospetto.