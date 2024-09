Un'altra strage famigliare: uomo stermina la famiglia a Nuoro

Strage familiare in due diverse abitazioni a Nuoro. Un operaio forestale di 52 anni, Roberto Gleboni, dopo una lite in un appartamento in via Ichnusa, ha ucciso la moglie, Giusi Massetti, 43 anni, e la figlia maggiore, Martina, 25 anni, e ferito gli altri due figli. Per il più piccolo, Francesco, di 10 anni, è in corso l'accertamento per morte cerebrale all'ospedale San Francesco di Nuoro. L'altro figlio, di 14 anni, sotto shock, è stato colpito di striscio.