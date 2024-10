Quarantacinque in musica. Per Umberto Tozzi è tempo di riavvolgere il nastro e regalare ai fan un tour finale: "L'ultima notte rosa". Operazione nostalgia al forum di Assago, sold out. Con Tozzi sul palco Raf e i The Kolors, ospiti a sorpresa. La straordinaria tournée iniziata nel giugno scorso alle Terme di Caracalla di Roma prosegue nei Palasport in Italia, per poi attraversare quattro continenti