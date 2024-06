Ha debuttato alle Terme di Caracalla di Roma "L'Ultima notte rosa the final tour", la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live. L'artista per dare il via a questo gran finale dedicato al pubblico ha previsto quasi 30 date italiane e 30 in 4 continenti tra il 2024 e il 2025. Emozionato e molto carico ha coinvolto il pubblico cantando con i fan di tutte le età le sue hit più amate."