Tra le due date di Napoli e le due di Torino, Ultimo si è concesso un momento di relax in barca. Ma la pausa è durata poco: un fan ha nuotato con il telefono in mano solo per raggiungere il suo idolo e fare una foto insieme. Il cantautore, sorpreso del gesto, si è scattato un selfie con il ragazzo, lo ha fatto salire a bordo per poi farlo riaccompagnare a riva