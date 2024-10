Ultimo ed Eros Ramazzotti insieme negli Usa: duetto sulle note di "Un'emozione per sempre"

Sorpresa per Ultimo da parte del collega e amico Eros Ramazzotti. I due si sono incontrati negli Stati Uniti, dove Ultimo vive da qualche tempo insieme alla compagna Jacqueline in attesa della nascita del loro primo figlio. Come mostra un video pubblicato sui social, i cantanti si sono esibiti in "Un'emozione per sempre", storica canzone di Ramazzotti.