Ue, Ursula Von der Leyen cerca voti

Tra le tante incertezze per la conferma di Ursula Von der Leyen a presidente della Commissione europea, arriva almeno una notizia ufficiale: il voto sarà il 18 luglio alle 13. Von der Leyen ha scelto di affrontare l'Eurocamera di Strasburgo, assumendosi il rischio anche di una bocciatura. L'accordo popolari, socialisti, liberali garantirebbe 401 sì, 40 in più della soglia di 361 per ottenere la maggioranza. Ma si annunciano già defezioni.