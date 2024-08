Lungo faccia a faccia Meloni-Fitto, sarà lui, salvo colpi di scena, il commissario indicato da Roma. Il via libera previsto nel cdm di venerdì. Dovrebbe avere deleghe al bilancio, alla coesione e al Pnrr degli stati membri. Ma la trattativa è serrata: la premier punta a ottenere anche una vice-presidenza esecutiva. Non votare Von der Leyen non può penalizzare l’Italia, è il ragionamento a Palazzo Chigi