"Difesa comune europea non significa avere un'organizzazione per andare a fare la guerra, significa avere un'organizzazione che ci protegga da eventuali attacchi e che ci permetta anche di proteggere alcuni nostri interessi". Il ministro ha portato come esempio la missione europea Aspides nel Mar Rosso, che "non fa attacchi contro gli Houthi in territorio yemenita, ma protegge con la forza le navi mercantili". Tajani ha auspicato "una difesa che possa essere parte della politica estera", quindi ha rimarcato: "Oggi spendiamo un terzo di quello che spendono gli Stati Uniti, ma la forza del sistema militare europeo non è certamente paragonabile a un terzo di quello degli Stati Uniti, è molto meno. Quindi dobbiamo avviare un percorso che ci permetta di avere una difesa comune, cominciando dall'industria, dal coordinamento, dal livello tecnologico per sentirci più sicuri".

"Bisogna fare in modo che si arrivi a una pace, o quantomeno a una tregua che permetta la liberazione degli ostaggi israeliani, che sono anche loro vittime innocenti (molti purtroppo sono stati uccisi). E poi bisogna arrivare a una soluzione due popoli due Stati. L'Europa può essere protagonista di questo lavoro. Due popoli due Stati significa che deve esserci uno Stato palestinese che viene riconosciuto da Israele e che riconosce a sua volta Israele. Uno Stato che, a nostro giudizio, deve essere guidato dall'Autorità nazionale palestinese, che non è un'organizzazione terroristica come Hamas, ma è quella legittima", ha inoltre detto Tajani rispondendo a una domanda di una studentessa sul conflitto israelo-palestinese.

Il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammad Mustafa, "arriverà a Roma, lo riceveremo tra qualche giorno, per dargli tutto il nostro sostegno, e noi siamo pronti, anche come italiani, a partecipare a una missione militare dell'Onu, a guida araba, per preparare la nascita di uno Stato palestinese".