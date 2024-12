Ue, nuove sanzioni contro l'immigrazione irregolare

I ministri dell’Interno e della Giustizia dei ventisette del consiglio dell’Unione europea hanno varato una proposta che introduce sanzioni durissime per tutti coloro che collaborano a far entrare migranti illegali in Europa. L'obiettivo? Punire i trafficanti di essere umani. Almeno 3 anni di carcere, che salgono a otto per coloro che sono affiliati a organizzazioni criminali o infliggono violenze. Dieci anni in caso di morte.