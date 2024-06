La Commissione europea raccomanda l'apertura di una procedura infrazione eccessiva per l'Italia e altri 6 Paesi, tra cui la Francia. L'annuncio in conferenza stampa, a Bruxelles, conferma l'esito scontato di una valutazione sul disavanzo del 2023 che per il nostro Paese ha raggiunto il 7,4% del Pil con un debito pubblico del 137%. Numeri ampiamente sopra i parametri europei, raggiunti nell'ultimo anno in cui è rimasto sospeso il Patto di Stabilità, a causa di Covid e guerra.