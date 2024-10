Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva nuove regole per migliorare la gestione dello spazio aereo europeo. La riforma delle norme del Cielo Unico europeo era già stata concordata nei negoziati con il Consiglio lo scorso marzo. La nuova legislazione è stata adottata senza voto (in assenza di emendamenti), come previsto dalla procedura legislativa in seconda lettura.