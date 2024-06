Ue, Meloni in Aula: "Un errore imporre una maggioranza fragile"

Giorgia Meloni interviene in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del prossimo 27 e 28 giugno. Un vertice in cui i leader Ue discuteranno di temi di importanza strategica, come la guerra in Ucraina e la situazione in Medio Oriente, ma soprattutto dell'importante partita delle nomine dopo la tornata elettorale del 6 e 9 giugno.