Da una parte Giorgia Meloni, alla quale è legata da un buon rapporto personale e con diversi punti di contatto sulla risposta a sfide epocali come l'immigrazione. Dall'altra, i Verdi che, nella scorsa legislatura, pur non facendo parte della maggioranza, hanno garantito sostegno per blindare il Green deal. Oscilla tra questi due estremi la ricerca di Ursula von der Leyen dei consensi necessari per garantirsi la riconferma nella votazione di luglio al Parlamento europeo.