Ucraina, Zelensky mostra i primi F-16 arrivati dagli alleati

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha mostrato con un video diffuso in occasione della Giornata delle Forze Armate i primi caccia F-16 arrivati all'Ucraina dagli alleati della Nato per rafforzare le difese aeree contro gli attacchi russi. A fare da sfondo al suo discorso, due jet con le insegne del tridente ucraino sulla coda e avvolti in una rete mimetica.