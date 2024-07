Ucraina, si aggrava il bilancio della strage all'ospedale pediatrico

È salito a 44 morti e 200 feriti il bilancio degli attacchi missilistici russi di lunedì che ha preso di mira sei città ucraine, tra cui la capitale Kiev, dove è stato colpito l'ospedale pediatrico Okhmatdyt. I pazienti sono stati evacuati e portati in altre strutture sanitarie, quelli più gravi verranno trasferiti all'estero perché hanno bisogno di terapie specifiche e molte apparecchiature tecnologiche sofisticate, come macchinari per la dialisi o la chemioterapia, che sono state distrutte.