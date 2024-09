Ucraina, massiccio attacco con droni da parte di Mosca

Massiccio attacco russo contro l'Ucraina nella notte, con l'uso di missili e droni. Allerta antiaerea in tutto il Paese, inclusa la capitale Kiev dove i cittadini sono stati invitati a rimanere nei rifugi. Secondo le forze militari di Kiev sarebbero stati oltre 70 gli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore. Nella capitale si sono verificate numerose esplosioni, dovute ai sistemi di difesa aerea in azione per neutralizzare i droni, provenienti sia da sud sia da nord.