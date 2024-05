02 maggio 2024 14:57

Ucraina, le immagini dallʼalto mostrano la devastazione di Chasiv Yar

Un video realizzato con un drone mostra la città di Chasiv Yar, in Ucraina orientale, bombardata per mesi dalle forze russe, come oggi appare: completamente carbonizzata. Occhiello: Carbonizzata