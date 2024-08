Ucraina, l'arrivo alla stazione di Kiev del premier indiano Modi

Il primo ministro indiano Narendra Modi è arrivato a Kiev. Prima di recarsi in Ucraina Modi è stato in Polonia dove ha incontrato i vertici politici di Varsavia. La visita in Ucraina arriva un mese e mezzo dopo che Zelensky aveva criticato il viaggio di Modi a Mosca. L'India dall’inizio del conflitto ha evitato di condannare l'invasione russa e ha invece esortato Russia e Ucraina a risolvere il conflitto attraverso il dialogo e la diplomazia.