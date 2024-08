Ucraina, Kiev punta a rafforzare le proprie posizioni nel Kursk

La guerra in Ucraina prosegue con attacchi di droni e missili che non risparmiano neanche le città. Continua l'avanzata russa nel Donbass, mentre l'esercito di Kiev punta a rafforzare le proprie posizioni nel Kursk e a guadagnare altri territori oltre la linea di confine attraverso blitz improvvisi. Un caccia F-16 è stato distrutto mentre era impegnato in un'operazione, secondo il Wall Street Journal l'incidente sarebbe stato causato da un errore del pilota.