Ucraina, intelligence militare rivendica ruolo contro Wagner in Mali

L'intelligence militare ucraina (Gur) ha affermato di essere coinvolta negli scontri avvenuti nei giorni scorsi in Mali, in cui sono morti almeno 80 combattenti del gruppo russo Wagner. "I ribelli hanno ricevuto le informazioni necessarie e non solo informazioni, che hanno consentito loro di condurre un'operazione militare di successo contro i criminali di guerra russi - ha detto Andrii Yusov, portavoce della Gur - non forniremo certamente altri dettagli, andremo avanti".