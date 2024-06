"La pace richiede il coinvolgimento e il dialogo tra tutte le parti". La sintesi della bozza congiunta alla Conferenza per la Pace in Ucraina a Lucerna, fortemente voluta da"Zelensky. "Diamo una chance alla diplomazia" ma, anche, "Putin la smetta con gli ultimatum". Tra le 100 delegazioni e 57 tra capi di Stato e di governo - l'Europa quasi al gran completo - Kiev ha escluso la Russia. "Vertice non costruttivo", così commenta il Cremlino. Assente anche la Cina.