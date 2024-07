Un volontario nell'ospedale pediatrico colpito da un missile in Ucraina racconta quanto accaduto. "I medici stavano lavorando, i pazienti stavano dormendo", ha detto. "C'era sangue ovunque - ha aggiunto - erano in corso delle terapie delicate che sono state bruscamente interrotte per portare i bambini in salvo". "I pazienti dell'ospedale erano circa 650", ha precisato.